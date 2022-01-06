Almanya'da aldıkları bozuk sütü iade etmek isteyen Hintlilere ırkçı davranış - Son Dakika

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir süpermarketten aldıkları sütün bozuk çıkması üzerine sütü geri iade etmek isteyen Hindistan uyruklu 2 kişi, ırkçı söylemlerin ardından marketten atıldı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde dün akşam saatlerinde daha önce satın aldığı bozulmuş süt nedeniyle rahatsızlandığını iddia eden Hindistan uyruklu Srruthi Lekha ve arkadaşı süpermarkete şikayette bulundu. Süpermarket yetkilileri, şikayet üzerine Lekha ile konuştuktan sonra kendisine 30 euro teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen iki arkadaş, başka bir çalışan ikilinin bir avukata başvurmalarını ve süpermarketi terk etmeleri gerektiği bildirdi.

Bunun üzerine iade ettiği süt kutusunu isteyen Lekha ve arkadaşı, süpermarket güvenliği tarafından ırkçı sözler eşliğinde zorla marketten çıkartıldı. "Bana dokunmayın" demesine rağmen görevli tarafından itilen Lekha, sosyal medya hesabından süpermarket güvenlik çalışanlarının kendisine "Burası Almanya bizim ülkemizdesin, sana herhangi bir tazminat verilmeyecek" dediğini ve süt kutusunun da tekrar iade edilmediğini yazdı.

Güvenlik görevlilerinin işine son verildi

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Lekha, birçok kişi tarafından destek görürken, süpermarket zinciri de açıklama yaptı. Magdeburg şubesinde yaşanan olayların araştırılacağını belirten süpermarket zinciri, Lekha ve arkadaşına kaba ve ırkçı davranışlarda bulunan iki özel güvenlik görevlisinin işine son verdiğini bildirdi. - KÖLN