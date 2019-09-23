Son Dakika Haberleri: Almanya'da alev alan tur otobüsü tamamen yandı
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Almanya'da alev alan tur otobüsü tamamen yandı

57 dakika önce

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinin Pforzheim kentinde bir tur otobüsü alev aldı. Polis, yangının büyük ihtimalle teknik bir arızadan kaynaklandığını bildirdi

Almanya'da alev alan tur otobüsü tamamen yandı, System.String[]

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinin Pforzheim kentinde bir tur otobüsü alev aldı.


Polis, yangının büyük ihtimalle teknik bir arızadan kaynaklandığını bildirdi.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:00 
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