Almanya'da Alevi Birlikleri Federasyonu'na ve bazı okullara ırkçı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Alevi Birlikleri Federasyonu'na ve bazı okullara ırkçı saldırı - Son Dakika

Almanya'da Alevi Birlikleri Federasyonu'na ve bazı okullara ırkçı saldırı

6 saat önce

Almanya'nın Köln şehrinde Alevi Birlikleri Federasyonu'na ait binaya, bazı okullara ve otomobillere neonazi sembolleri çizildi.

Almanya'da Alevi Birlikleri Federasyonu'na ve bazı okullara ırkçı saldırı, System.String[]

Almanya'nın Köln şehrinde Alevi Birlikleri Federasyonu'na ait binaya, bazı okullara ve otomobillere neonazi sembolleri çizildi.


Almanya'nın Köln şehrinde Alevi Birlikleri Federasyonu'na ait binaya, bazı okullara ve otomobillere ırkçı neonazi sembolleri çizildi. Tedirginliğe yol açan boyalı saldırı sonrası, polis güvenlik kameralarından yola çıkarak ırkçı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


"Özelikle siyasi partileri bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"


Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu söz konusu saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunmasını istedi. Federasyonun Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Merkezi binası ve aynı caddede bulunan birçok bina ve duvarlara ırkçı saldırılar gerçekleştirildi. Son yıllarda Almanya ve Avrupa'da artan ırkçı politikalar sonucu, yabancı düşmanlığı her geçen gün maalesef artıyor. Irkçılığın arttığı bu dönemlerde yetkilileri ve özelikle siyasi partileri bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Nerede olursa olsun ırkçı saldırıları şiddetle kınıyoruz ve ırkçılığa karşı mücadelemizi de sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.


Öte yandan Almanya'da son yıllarda artan ırkçı saldırı ve söylemler insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türk dernek ve camilerine de ırkçı saldırılar düzenlenmiş ancak failleri bulunamamıştı. - KÖLN

Almanya, Köln, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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