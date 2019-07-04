Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı
1 saat önce
– Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
– Almanya
'nın başkenti Berlin
'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.
Yangın, Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg bölgesindeki 'Dong Xuan Center' alışveriş kompleksinde çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?
Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
Akdeniz'de 70 göçmeni taşıyan tekne battı
Amsterdam'ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde!