Son Dakika Haberleri: Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı
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Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı

1 saat önce

– Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.

Almanya'da alışveriş kompleksinde yangın çıktı, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'deki alışveriş kompleksinde yangın çıktı.
Yangın, Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg bölgesindeki 'Dong Xuan Center' alışveriş kompleksinde çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
Almanya, Berlin, Dünya
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