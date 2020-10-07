Almanya'da Almanlara tatil için Covid-19 testi şartı - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yurt içinde riskli bölgelerdeki vatandaşlardan tatil yerlerine giriş yapabilmeleri için Covid-19 testlerinin negatif olduğu yönünde belge istenmesine karar verildi. Aksi halde riskli bölgelerden gelenler tatil yerlerine alınmayacak.

Almanya'da artan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından tedbirler arttırılıyor. Virüsün yayılmaması için ülkede riskli bölge olarak belirlenen tatil beldelerinde tatil yapılmasına şart getirildi. Federal eyaletler, yurt içinde riskli bölgelerden gelen tatilciler için konaklama yasağı üzerinde anlaştı. Yasağın ülke geneli için geçerli olduğu belirtilirken riskli bölgeden tatil bölgesine gelenlerin testinin negatif olduğunu belgelemesi durumunda tatil yapabileceği ifade edildi.

Tatilin dışında aile veya arkadaş ziyareti de yasak kapsamında bulunuyor. Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder, Bavyera eyaletine riskli bölgelerden gelen tüm yolcular için Covid-19 testi yaptırma zorunluluğu olduğunu açıkladı. Başbakan Söder, riskli bölgelerden Bavyera'ya gelen ve negatif testi olmayanların Perşembe gününden itibaren eyalette otellere ve restoranlara girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Riskli bölgeler, 100 bin nüfusu bulunan ve bir hafta içinde 50'den fazla kişi enfekte olması durumunda riskli şehir veya bölge kapsamına alınıyor.

(Mehmet Koca/İHA)