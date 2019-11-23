Son Dakika Haberleri: Almanya'da "Almanya Türküleri" paneli ve gurbet türküleri konseri
Son Dakika Kültür Sanat Almanya'da 'Almanya Türküleri' paneli ve gurbet türküleri konseri - Son Dakika

Almanya'da "Almanya Türküleri" paneli ve gurbet türküleri konseri

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde "Almanya Türküleri" paneli ile gurbet türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi.

Almanya'da

Almanya'nın Köln kentinde "Almanya Türküleri" paneli ile gurbet türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi.

Köln Yunus Emre Enstitüsü ile Köln Üniversitesi Avrupa Müzik Etnolojisi Enstitüsü iş birliğiyle Köln Üniversitesinde düzenlenen panelde Avrupa'ya göç eden ilk kuşagın yazdığı türküler ve konu aldıkları toplumsal sorunlara deginildi.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı konuşmada, gurbet türkülerinin söz yazarlarının genelde anonim ya da halk edebiyatı aşıklarından oluştuğunu söyledi.

Anadolu'dan Avrupa'ya yönelik göç tarihinde dert ve özlemleri anlatma yönteminin zamanla değiştiğine dikkati çeken Öztürk, "Türkülerin sözlerinde Avrupa'ya göç edenlerin her türlü sorun, dert, umut ve özlemlerini duymak mümkündür. Yeni kuşakla birlikte bu geleneği yaşatma imkanı zayıflamış, başkaldırı içeren rap türü yaygınlaşarak bu türkülerin yerini almıştır." dedi.

Köln Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Eckehard Pistrick moderatörlügünde gerçekleştirilen panelde Dortmund Orpheus Müzik Toplulugu Başkanı Rebal Alkhodari ile Yurdun Sesi Toplulugundan Çigdem Ahi de konuşma yaptı.

Panelin ardından Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu ilk korolardan, Cengiz İyilik yönetimindeki Yurdun Sesi Toplulugu sahne aldı.

Koronun Almancaya da çevrilen gurbet türküleri müzikseverlerce alkışlandı.

Almanya, Avrupa, Köln, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da "Almanya Türküleri" paneli ve gurbet türküleri konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]