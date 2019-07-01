Son Dakika Haberleri: Almanya'da 'altın çağ' sona mı eriyor?
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Almanya'da 'altın çağ' sona mı eriyor?

1 saat önce

BAŞBAKANLIK koltuğuna oturan Schröder, hedefim işsiz sayısını 3 milyonun altına indirmek dedi.

Almanya'da 'altın çağ' sona mı eriyor?, System.String[]
BAŞBAKANLIK koltuğuna oturan Schröder, hedefim işsiz sayısını 3 milyonun altına indirmek dedi. İşsizlikle mücadele için sosyal hakları kısıtlayan çok tartışmalı 'Agenda 2010' reformlarını getirdi. 2005'te Schröder yerini Merkel'e bıraktığında, Almanya'da işsiz sayısı 4.9 milyona, işsizlik oranı yüzde 10'ların üzerine çıkmıştı. Ama Schröder'in reformları etkisini gösterdi. İşsizlik Almanya'da sürekli düşüşe geçti. Bugün işsiz sayısı 2.3 milyon. İşsizlik oranı yüzde 4.9. Çalışanların sayısı ise rekor düzeyde. 45.1 milyon insan sigortalı bir işte çalışıyor. Almanya her yıl milyarlarca euro bütçe fazlası veriyor.

DÖNEMİN SONU MU

Ama Almanya'da haziran ayı sonunda şirketlerin arka arkaya kitlesel işçi çıkarma planlarını açıklaması korkuttu. İş pazarı ve ekonomide yaşan altın çağın sonu mu geliyor? Otomotiv devi VW, Ford, Opel, kimya şirketi BASF gibi büyük şirketler kitlesel işten çıkarma planları yapıyor. VW 2023 yılına kadar 7 bin işçi çıkaracak. Ford: 5 bin.

İlaç şirketi Bayer: 4 bin 500.

Thyssen Krupp: 4 bin.

BASF: 3 bin.

Galeria Karstadt Kaufhof: 2 bin.

Nord LB: 2 bin.

Germania: bin 600.

Aerotec: bin 100.

Goodyear Dunlop: bin 100.

Philip Moris: 950.

Wintershall Dea: 800.

HSH Nordbank: 760.

Opel: 600.

Otomobil parçaları üreticisi Mahle: 380.

Veritas: 360.

Paypal Europe: 309.

Sanofi: 144 çalışanıyla yollarını ayıracak.

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Almanya uzun zamandır bu tür haberlerden uzaktı.

Bu gelişme ABD, Çin ve Avrupa arasında ticaret savaşıyla çok daha hızlanabilir.

Oysa Alman Parlamentosu yabancı ülkelerden uzman işgücü göçüne kapıları açacak göç yasasını daha yeni onayladı.

Alman ekonomi uzmanları kitlesel bir işsizlik dönemi beklemiyor.

Ama bunun için siyasetin ekonomik tedbirler alması gerektiğini vurgulamayı da ihmal etmiyorlar.

Vergilerde, enerji fiyatlarında indirime gidilmesi gibi.

Aşırı sağın güçlendiği bir dönemde Almanya'nın en az ihtiyacı olan yüksek işsizlik.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:58 
Angela Merkel, Almanya, Güncel
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