Almanya'da "Anadolu'dan Solingen'e" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 61. yıl dönümü vesilesiyle çekilen "Anadolu'dan Solingen'e" isimli belgeselin galası, Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentinde yapıldı.

Almanya Aksaraylılar Derneği (AKDER) öncülüğünde, Alman Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı ve Solingen Uyum Dairesinin katkılarıyla çekilen belgeselin ilk gösterimi, Solingen kentindeki LVR Industriemuseum'da yapıldı.

AKDER Başkanı Rasim Çetin, burada yaptığı konuşmada, belgeselin çekiminde emeği geçen ve gerek Almanya'dan gerekse uzaklardan gelip galaya katılan herkese teşekkür etti.

Çetin, "Bu belgeselde, büyüklerimizin gençlerimize nasıl bir servet bıraktıkları anlatılıyor. Bu insanların Alman toplumuna bir yük olmadığı aksine toplumun yükünü aldığı mesajını vermek istedik. Çünkü bu insanların her biri kendi alanında birçok başarıya imza attılar." dedi.

Almanya'nın kalkınması ve bugünlere gelmesinde birinci nesil Türklerin asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Çetin, bu kişilerin gençlere örnek teşkil ettiğini belirtti.

Galaya AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Josef Neumann, Solingen Belediye Başkan Yardımcısı Ioanna Zacharaki, Aksaray Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir ile çok sayıda dernek temsilcisi ile Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den konuklar katıldı.