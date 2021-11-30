Almanya'da Anayasa Mahkemesi Kovid-19 tedbirlerini anayasaya uygun buldu - Son Dakika

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, 2021'in ilkbaharında hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı sert tedbirlerin anayasaya uygun olduğunu bildirdi.

Yüksek Mahkemeden açıklanan kararda, halkın salgına karşı korunmasına ilişkin 22 Nisan'da getirilen temas ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi tedbirlere yönelik yapılan şikayetlerin reddedildiği belirtildi.

Kararda, şikayete konu olan temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yasa koyucunun salgının yayılmasına karşı getirdiği koruma tedbirlerinin parçası olduğuna dikkat çekilerek, bu tedbirlerin bir bütün olarak insanların hayatını ve sağlığını korumaya, sağlık sisteminin işlemesine hizmet ettiği vurgulandı.

Ancak önlemlerin çeşitli temel haklara önemli ölçüde müdahale ettiği belirtilen kararda, mahkemenin tedbirleri temel haklar açısından değerlendirdiği, buna göre salgındaki aşırı tehlikeli durum nedeniyle temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarının anayasaya uygun olarak görüldüğü bildirildi.

Anayasa Mahkemesi başka bir kararda aynı sebeplerle salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Nisan'da okulların yaklaşık 2 ay süreyle kapatılmasına ilişkin hükümetin aldığı kararı da anayasaya uygun buldu.

Alman hükümeti salgındaki üçüncü dalgaya karşı 22 Nisan'da aldığı kararda, saat 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirmiş, bir hane halkının başka bir haneden sadece 1 kişiyle bir araya gelmesine izin vermiş ve insanların toplanması, etkinliklerin düzenlenmesi yasaklamıştı. Ayrıca haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 165'i geçtiği bölgelerde okulların kapatılması kararı alınmıştı.

Bu kararlar yaklaşık 2 ay yürürlükte kalmıştı.