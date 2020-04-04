Almanya'da anneleri vefat eden Türk aileye karantina - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da anneleri vefat eden Türk aileye karantina - Son Dakika Dünya

Almanya'da anneleri vefat eden Türk aileye karantina

6 saat önce

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Almanya'nın Aachen kentinde bir Türk ailede anne Emine Baştürk(70) hayatını kaybetti.

Almanya'da anneleri vefat eden Türk aileye karantina, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Almanya'nın Aachen kentinde bir Türk ailede anne Emine Baştürk(70) hayatını kaybetti. Aynı binada yaşayan tüm Baştürk aile üyeleri de güvenlik güçleri tarafından evlerinde karantinaya alındı.

Aachen kentinde yaşayan Domaniç, Kütahyalı Baştürk ailesinin ferdi anne Emine Baştürk(70), çarşamba günü hayatını kaybetti. Daha öncede farklı hastalıklardan dolayı tedavi gören Emine Baştürk, koronavirüse yenik düştü. Anne Emine Baştürk'ün vefatının ardından aynı binada oturan oğlu Ali Baştürk, Mehmet Baştürk ve kızı Fatma Baştürk, çocuklarıyla beraber evlerinde karantinaya alındı. Aachen sağlık Dairesi'nin kararıyla ev karantinasına alınan Baştürk ailesinde koronavirüs testi pozitif çıkan aile üyeleri de bulunuyor.

"ANNEMİ UĞURLAYAMAYACAĞIZ, BU ÇOK ACI VERİYOR"

Ali Baştürk konuyla ilgili olarak "Büyük bir acı yaşıyoruz. Annemizi kaybettik, ardından ailece karantinaya alındığımız için cenaze namazını kılıp, annemizi uğurlayamıyoruz, burası çok büyük acı. Ama kurallara uymaktan başka çaremiz yok. Geçmişte yöneticiliğini yaptığım Aachen Yunus Emre Cami Derneğimiz, cenaze defni için gereken hazırlıkları yapıyor sağ olsun arkadaşlar. Annemin acısı nedeniyle Berlin Büyükelçiliğimiz, Köln başkonsolosluğumuz ve Din Hizmetleri Ataşelimiz arayarak, taziyelerini ve desteklerini bildirdiler. Devletimizin bize gösterdiği bu yakınlık, acımızı bir nebze olsun hafifletiyor" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybeden Emine Baştürk'ün, Aachen Yunus Emre Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Frankfurt'a, oradan da kargo uçağı ile Kütahya'nın Domaniç ilçesine gönderilerek defnedilecek.


Baştürk, Almanya, Anne, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:27 Kaynak: DHA

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