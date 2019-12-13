Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı - Son Dakika
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Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı

6 saat önce

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı, System.String[]

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55'te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; enkaz altında hala insanlar olduğunu duyurdu.


Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
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