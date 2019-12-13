Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı - Son Dakika

Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı
6 saat önce
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55'te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; enkaz altında hala insanlar olduğunu duyurdu.
Son Dakika Almanya'nın Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu en az 25 kişi... Çok konuşulacak iddia! "Yıldız futbolcu yanlış isimle sahaya çıkıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet