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Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı… Polis: Binadakiler tahliye edildi (2)
6 saat önce
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55'te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat sonra bölgeye intikal ettiğini duyurdu.
Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; binadaki herkesin tahliye edildiğini duyurdu.Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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