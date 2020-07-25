- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı Almanya'nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

KÖLN - Almanya'nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Yetkililer, apartmanda iki ailenin yaşadığını ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis ekipleri kazanın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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