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Almanya'da aralık enflasyonu yaklaşık son 30 yılın zirvesinde - Son Dakika

Almanya'da aralık enflasyonu yaklaşık son 30 yılın zirvesinde

06.01.2022 16:57
Almanya'da aralık enflasyonu yaklaşık son 30 yılın zirvesinde

Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 5,3'e çıkarak, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2021 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2021'de yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2021'de piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,3 oldu. Bu da Haziran 1992'den (yüzde 6,2) beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5,1'e inmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,7 yükseldi.

Destatis, 2021'de enflasyonun ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını da bildirdi.

Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun son 6 aydır yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti.

Analistler, fiyatların karşılaştırılmasında baz etkisi sona erdiği için gelecek aylarda Almanya'daki enflasyonun düşmesini bekliyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2021'de Almanya'da 1990'ların başından bu yana en yüksek enflasyon artışı görüldüğünü belirterek, "Bugünkü enflasyon rakamları, enflasyon oranlarında artışın zirvesini işaret ediyor. Ancak enflasyonun buradan düz bir çizgide aşağı inmesi pek mümkün değil." ifadesini kullandı.

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Enflasyon, Almanya, Aralık, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da aralık enflasyonu yaklaşık son 30 yılın zirvesinde - Son Dakika


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