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Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika

Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi

04.02.2022 15:36
Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi

Almanya'da son 24 saatte tespit edilen 248 bin 838 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Almanya'da son 24 saatte tespit edilen 248 bin 838 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, Almanya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 671 bin 602'ye yükseldi.

Son dönemde Omicron varyantının hızla yayılmasıyla rekor vaka sayılara ulaşıldığı ülkede 2 Şubat'ta 208 bin 448 ve dün 236 bin 120 vaka kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 248 bin 838 kişiye Kovid-19 tanısı koyulmasıyla üç gün üst üste salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 118 bin 504'e yükseldi.

Ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1349,5 olarak tespit edilirken aktif vaka sayısı 2 milyon 599 bin 900 oldu.

RKI'nin yayımladığı haftalık raporda, ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının yüzde 98'nin Omicron varyantı olduğu belirtilerek "Omicron varyantı aşılanmışlara ve iyileşmişlere de kolay bulaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 salgınında bu kış uygun önlemler aldığını belirterek Omicron vaka sayılarının Almanya'da diğer Avrupa ülkelerinden düşük olduğunu ifade etti.

Büchner, salgındaki bu dalganın en üst seviyeye ulaştıktan sonra tedbirlerin gevşetilmesinin ele alınacağını söyledi.

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Omicron, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika
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