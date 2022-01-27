Almanya'da artan fiyatlara ve Kovid-19 vakalarına rağmen tüketici güveni arttı - Son Dakika

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına ve enflasyondaki yükselişe rağmen şubat ayı için 0,2 puan artarak eksi 6,7 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ocakta revize edilerek bu ay için eksi 6,9 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, şubat ayı için 0,2 puanlık artışla eksi 6,7 puana çıktığı belirtildi. Beklenti endeksin eksi 7,8 puana gerilemesi yönündeydi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, salgında artan vakalara ve enflasyona rağmen tüketicilerin iyimser olduklarını belirtti. Tüketicilerin fiyat beklentilerinin son yıllara göre önemli ölçüde yükseldiğini aktaran Buerkl, "Ayrıca uzmanlar, salgında yayılma durumunun ilkbaharda hafifleyeceğini ve bunun da bazı kısıtlamanın kaldırılmasına yol açacağını düşünüyor. Almanya'da tüketim görünümü öncelikle salgının seyrine bağlı olacak. İlkbaharda salgında vaka sayısı azalır ve kısıtlamalar kaldırılırsa, Alman ekonomisinde uzun süredir umut edilen toparlanma görülecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Bu arada, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte tespit edilen 203 bin 136 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.