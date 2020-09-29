Almanya'da artan vaka sayısı yetkilileri harekete geçirdi - Son Dakika

Almanya'da artan vaka sayısı yetkilileri harekete geçirdi

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artış nedeniyle ülke genelindeki özel etkinlik ve kutlamalara katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlandırıldı.

Almanya'da artan vaka sayısı yetkilileri harekete geçirdi, System.String[]

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artış nedeniyle ülke genelindeki özel etkinlik ve kutlamalara katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlandırıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 16 eyalet Başbakanı ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Başbakan Merkel, komşu Avrupa ülkelerinde artan vaka sayısından dolayı endişe duyduğunu belirterek, "Almanya olarak korona virüs salgınına karşı önlem almak zorundayız" dedi.

Merkel, kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takmanın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra artık ülke genelindeki özel etkinlik ve kutlamalara katılımcı sayısının 25 kişi ile sınırlandırıldığını duyurdu. Kurumların yapacağı etkinlik ve toplantılara katılan kişi sayısı ise 59 kişi olarak belirlendi. Lokanta, kahvehane ve otellerde müşteri kayıt defterine kişisel bilgilerini yanlış dolduranlara ise 50 ila 100 Euro arasında para cezası uygulanacak. Schleswig- Holstein eyalet yetkililerinin ise federal hükümetten farklı olarak otellerde yanlış bilgi veren kişiye bin Euro'ya kadar para cezası verilmesini planladığı belirtildi.

Başbakan Angela Merkel, "Önümüzde sonbahar tatili var. Yaz tatiline çıkanların katıldıkları toplu eğlenceler ve dikkat etmedikleri korona virüs kurallarına paralel olarak verilerde artış sağlandı. Sonbahar tatilinde aynı durumlarının tekrar etmemesi için daha dikkatli olacağız. Hedefimiz korona virüsle mücadele ederken, en büyük öncelik ekonomiyi çalışır durumda tutmak ve çocukların okullara ve kreşlere gidebilmesini sağlamaktır" dedi.

"Özellikle metropol bölgelerde enfeksiyonların sayısı şu anda artıyor" diyen Merkel, "Buna doğru önlemlerle karşı koyabileceğimizi biliyoruz. Aynı zamanda herkes bilir ki bunun ancak ülkedeki insanlar bu kurallara uymaya istekli olursa uygulanabilir" şeklinde konuştu.

Merkel sonbahar ve kış aylarında daha zor zamanlar geçireceklerine dikkat çekerken, mevcut kurallara ek olarak odaların, sınıfların düzenli olarak havalandırılması gerektiğini de belirtti. Merkel, "Salgının yayılmasını durdurmak için yapılacak en ucuz ve en güçlü şeylerden biri havalandırma olabilir" diye konuştu.

Almanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 471, toplam vaka sayısı ise 287 bin 421 olarak açıklandı. - BERLİN

Angela Merkel, Koronavirüs, Başbakan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 21:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da artan vaka sayısı yetkilileri harekete geçirdi - Son Dakika

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