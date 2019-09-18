Son Dakika Haberleri: Almanya'da aşevlerinden yardım alanlar arttı
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Almanya'da aşevlerinden yardım alanlar arttı

1 saat önce

Almanya'da yoksullara ve muhtaçlara gıda yardımında bulunan aşevlerinden yardım alanların oranının bir yıl içinde yüzde 10 arttığı bildirildi.

Almanya'da aşevlerinden yardım alanlar arttı, System.String[]

Almanya'da yoksullara ve muhtaçlara gıda yardımında bulunan aşevlerinden yardım alanların oranının bir yıl içinde yüzde 10 arttığı bildirildi.


Tafel Deutschland Derneğinin Başkanı Jochen Brühl, yaptığı açıklamada, şu an ülkedeki aşevlerine gelerek düzenli yardım alan insanların sayısının 1 milyon 650 bin olduğunu belirtti.

Aşevlerinden yardım alanların oranının bir yıl içinde yüzde 10 arttığını ifade eden Brühl, yardım alan yaşlıların oranının ise bir yılda yüzde 20 yükseldiğini kaydetti.


"Bu alarm verici bir gelişme. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullanan Brühl, gelecek yıllarda yaşlılıkta yoksulluğun daha da yükseleceğini, bunun sebeplerinin başında emekli ücretinin düşük olmasının geldiğini kaydetti.


Brühl, aşevlerine gelen çocuk ve gençlerin sayısının bir yılda 50 bin arttığına işaret ederek, bunun da kabul edilecek bir durum olmadığını vurguladı.

Almanya genelinde 947 aşevi (Tafel) bulunduğu bildirildi.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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