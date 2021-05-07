Almanya'da aşı olanların kısıtlamalardan muaf tutulmasına Federal Konsey'den onay - Son Dakika

Almanya'da Covid-19'a karşı aşılananlar ile virüsü yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmelik Federal Konsey'den geçti. Yeni düzenleme Pazar gününden itibaren uygulanabilecek.

Almanya'da korona virüse karşı aşılananlar ile hastalığı atlatarak sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmelik Bakanlar Kurulu ve Federal Meclis'in ardından Federal Konsey'de görüşüldü. Söz konusu yönetmeliğin Federal Konsey'de de onaylandığı bildirildi.

Kabul edilen yönetmeliğe göre, korona virüs aşısının her iki dozunu yaptıran ve iyileşen kişiler sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacak, sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek. Yeni uygulama kapsamında söz konusu kişilere mağaza ve kuaförlere de teste ihtiyaç duymadan girebilme hakkı tanınacak.

Muafiyet tanıyan yasal düzenlemeye koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de destek vermişti.

Almanya'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 3 milyon 491 bin 988'e, toplam can kaybı ise 84 bin 410'a ulaştı.

(Mehmet Koca/İHA)