Almanya'da aşı önceliği uygulaması 7 Haziran'da sonlandırılacak - Son Dakika

Almanya'da aşı önceliği uygulaması 7 Haziran'da sonlandırılacak

17.05.2021 21:09
Almanya'da aşı önceliği uygulaması 7 Haziran'da sonlandırılacak, System.String[]

Almanya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının, 7 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının, 7 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yapılan uygulamada risk grubundakilerin öncelikli aşılanmasıyla insanların hayatlarının kurtarıldığını söyledi.

Eyaletlerin sağlık bakanlarıyla bugün bir toplantı yaptığını belirten Spahn, "Eyaletlerdeki mevkidaşlarımla aşı önceliği sıralamasının, 7 Haziran'da kaldırılması yönünde anlaşmaya vardığımız için mutluyum." dedi.

Spahn, 7 Haziran'a kadar risk gruplarında yer alanlara 15 milyon doz aşının uygulanacağı bilgisini paylaştı.

Bazı eyaletlerin öncelik sırlamasını daha erkenden kaldırabileceğini de vurgulayan Spahn, aşı kampanyasına, aile hekimlerinin ve şirketlerdeki doktorların da dahil edilmesiyle kampanyanın daha da hız kazanacağını kaydetti.

Jens Spahn, bugün alınan kararın hemen herkese aşı teklifi yapılacağı anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Pandeminin bu döneminde sabra ihtiyacımız var. Herkes aşı olacak, ancak herkese aşı teklifinde bulunmak için yaz sonuna kadar bir zamana ihtiyaç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öncelik sıralamasının kaldırılmasıyla Almanya'da 16 yaş üstündekiler 7 Haziran'dan itibaren aşı olmak için hem aile hekimlerinden hem de aşı merkezlerinden randevu alabilecek.

Ülkede AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları için öncelik sıralaması daha önce kaldırılmıştı.

Aşı kampanyası

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında, 30 milyon 790 bin 970 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 332 bin 160 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 40 milyon 123 bin 130 doz aşı uygulandı.

Almanya, Haziran, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Almanya'da aşı önceliği uygulaması 7 Haziran'da sonlandırılacak - Son Dakika


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