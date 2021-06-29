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Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu - Son Dakika

Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu

29.06.2021 15:42

Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu Tunceli'de aşılama seferberliği, 66 bini geçti Tunceli'de Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız verildi.

Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu

Tunceli'de aşılama seferberliği, 66 bini geçti

TUNCELİ - Tunceli'de Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız verildi. Bugüne kadar 66 binin üzerinde vatandaş aşı olurken, Almanya'da randevu alamadığı için aşısını olamayan vatandaş da Tunceli'de aşısını oldu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliği ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de sürüyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kentte, aşılamayı teşvik etmek amacıyla toplum sağlık merkezleri, aile hekimlikleri ve hastanelerin yanı sıra mobil aşılama ekipleri oluşturuldu. Ekipler bir yandan aşılama konusunda bilgilendirmelerde bulunurken bir yandan da aşı sırası gelmiş ancak aşı olmamış vatandaşları aşılarını yaptırmaları konusunda ikna çalışmaları yürütüyor. Yürütülen açılamalar ile bu güne kadar 66 bin 282 kişi aşısını oldu. Öte yandan Almanya'da aşı randevu alamadığı için aşısını olamayan Berhan Keser'de, memleketi Tunceli'de aşısını oldu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, "Kurduğumuz mobil aşı ekipleriyle hem bilgilendirme hem de aşı olmayan vatandaşların aşılama çalışmasını yürütüyoruz. Şu anda sahada İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımızdan oluşan aşı ikna ekipleri esnaflarımıza, vatandaşlarımıza aşı konusunda bilgilendirme ve ikna çalışmaları yürütüyor. İl merkezinde filyasyon ekiplerimiz de kurum ziyaretleri yaparak ve telefonla aşı hakkı tanınmış vatandaşları yönlendirme ve ikna çalışmaları yürütüyorlar" dedi.

Şu ana kadar il genelinde 66 binin üzerinde aşılama yapıldığını aktaran Uzm. Dr. Aktaş, "42 binin üzerinde birinci doz aşısı yapılmış vatandaş var. Hem ilimiz nüfusuna kayıtlı hem de il dışından gelen vatandaşların aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılama hizmetlerini toplum sağlığı merkezi, aile hekimliği birimlerinden Tunceli Devlet Hastanesi'nde yürütüyoruz. Ayrıca aşıya ulaşamayan vatandaşlar için mobil olarak sahaya çıkıp yaylalara, köylere, organize sanayiye giderek aşılamalar yapıyoruz. Şimdi de çarşı merkezinde uygulamayı mobil olarak yürütüyoruz. Zaman zaman yurtdışından gelen vatandaşların da aşılanması yapılıyor. Almanya'dan ilimize gelen çifte vatandaşımız orada aşısını olamamıştı. Burada yönlendirmemizle Biontech aşısını oldu. Yaşadığı memnuniyeti bize bildirdi" diye konuştu.

Toplum sağlığı merkezinde aşısını yaptırdığını aktaran 20 yaşındaki Gülnur Yumlu, aşı olduğu için kendini iyi hissettiğini söyledi.

Almanya'dan memleketine gelen Berhan Keser ise "Almanya'da randevu bulamıyordum. Çarşıda bana sordular ben de aşı oldum. Orada randevu almak çok zor onun için burada oldum" ifadelerini kullandı.

Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu
Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu
Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu
Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Tunceli, Almanya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Almanya'da aşı randevu alamayan vatandaş, memleketi Tunceli'de aşısını oldu - Son Dakika


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