Almanya'da aşırı sağcı 12 kişi suikast hazırlığı şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da aşırı sağcı 12 kişi suikast hazırlığı şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika Dünya

Almanya'da aşırı sağcı 12 kişi suikast hazırlığı şüphesiyle tutuklandı

7 saat önce

Federal savcılar zanlıların siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar planladığını belirtti.

Almanya'da aşırı sağcı 12 kişi suikast hazırlığı şüphesiyle tutuklandı, System.String[]

Almanya'da belirli hedeflere saldırılar düzenleyerek ülkedeki siyasi düzeni bozmak istediklerinden şüphelenilen aşırı sağcı 12 kişi haklarında çıkarılan gözaltı kararı sonrası tutuklandı.


12 kişiden dördü eylül ayında aşırı sağcı terör örgütü kurma geri kalanı ise mali destek sağlama şüphesiyle tutuklandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti
Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 04:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da aşırı sağcı 12 kişi suikast hazırlığı şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]