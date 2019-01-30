Son Dakika Haberleri: Almanya'da Aşırı Sağcı 18 Asker Ordudan Atıldı

Almanya'da Aşırı Sağcı 18 Asker Ordudan Atıldı

47 dakika önce

Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Hans-Peter Bartels, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ordu içinde 270 kişi hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Almanya'da Aşırı Sağcı 18 Asker Ordudan Atıldı, System.String[]
Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Hans-Peter Bartels, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ordu içinde 270 kişi hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Bartels, söz konusu kişilerin, yabancı düşmanlığı, Yahudi karşıtı propaganda, düşmanlık ve nefreti teşvik suçları işlediklerini savunarak, "Geçen yıl sonuna kadar 18 askerin orduyla ilişiği kesildi" dedi. Orduda personel yetersizliği olduğunu da vurgulayan Bartels, savunma bakanlığının personel konusunda gerekli adımları atmasının önemine dikkati çekti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16 

Ordu, Berlin, Güncel
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