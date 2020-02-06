Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle Thüringen Eyaleti Başbakanı seçilen Thomas Kemmerich... - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle Thüringen Eyaleti Başbakanı seçilen Thomas Kemmerich... - Son Dakika Dünya

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle Thüringen Eyaleti Başbakanı seçilen Thomas Kemmerich...

6 saat önce

Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) desteğiyle Çarşamba günü doğudaki Thüringen eyaletinde başbakan seçilen Hür Demokrat Partil'den Thomas Kemmerich istifa etti.

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle Thüringen Eyaleti Başbakanı seçilen Thomas Kemmerich..., System.String[]

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin desteğiyle Çarşamba günü doğudaki Thüringen eyaletinde başbakan seçilen Hür Demokrat Partili (FDP) Thomas Kemmerich istifa etti. Kemmerich, yeni seçimlerin yapılması için görevden ayrılma kararı aldığını söyleyerek "İstifa kaçınılmaz" dedi.

Thomas Kemmerich'in Çarşamba günü seçilmesi Almanya'da "siyasi deprem" olarak yorumlanmış ve ülke çapında büyük tepki çekmişti.

Kemmerich, Erfurt'taki eyalet parlamentosunun dağıtılmasını talep etme kararı aldığını söyledi, "AfD desteğinin lekesini temizlemek üzere, eyelet başbakanlığı görevi için seçimlerin yeniden yapılmasını istiyoruz" dedi.

Merkel: Affedilmez

Başbakan Angela Merkel ise partisi Hristiyan Demokratlara (CDU) mensup vekillerin AfD ile birlikte oy kullanmasını "affedilmez" olarak niteledi ve seçimlerin yenilenmesi gerektiği mesajını verdi.

Güney Afrika gezisi sırasında konuşan Başbakan Merkel, "Demokrasi için kötü bir gün, CDU'nun uzun zamandır sahip olduğu onurlu geleneklerinden uzaklaşılmış bir gün" diye konuştu.





Seçimleri Sol Parti kazanmıştı

Aşırı sağcı AfD, Thüringen eyaletinde geniş bir desteğe sahip. Ancak Ekim'deki eyelet seçimlerini Sol Parti (Die Linke) kazanmıştı.

Seçimlerden en güçlü parti olarak çıkan Die Linke eyalet lideri Bodo Ramelow'un başkanlığında bir azınlık hükümeti kurulması beklenirken, partisi oyların sadece yüzde 5'ini alan Kemmerich, CDU ve AfD'nin oylarıyla gizli oylamada 44'e karşı 45 oyla eyalet başbakanı seçildi.

Ramelow, Çarşamba günü Twitter hesabındaki paylaşımda, 90 yıl önce Adolf Hitler'in Nazi partisinin ilk olarak Thüringen eyaletinde seçilip Almanya Parlamentosu'na girdiğini hatırlattı.

Bu gelişme, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında siyasi partiler arasında aşırı sağdan uzak durma konusunda sağlanan konsensüsün bozulması olarak görülüp tepki çekti.





Hür Demokratlar erken seçimin önünü açmaya çalışıyor

FDP Eyalet Parti Meclis Grubu da, parlamentonun lağvedilmesi ve erken seçimin önünün açılması için dilekçe vereceğini açıkladı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de Thüringen'deki başbakanlık seçimlerinde yaşananlardan sonra, parti yönetiminden güvenoyu isteyeceğini, FDP Federal Yönetim Kurulu'nun bu amaçla Cuma günü acil toplantıya çağrıldığını duyurdu.

AfD'nin eyalet lideri Björn Höcke'nin 1 Kasım'da Kemmerich'e gönderdiği bir mektup Twitter'da viral olmuştu. Höcke, Thüringen'de uzun süredir devam eden kızıl-yeşil hükümet ortaklığını bozup teknokrat hükümeti veya FDP'nin azınlık hükümetini kurmak amacıyla partisinin destek kendisine destek verebileceğini yazmıştı.

Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) 89 milletvekili olan ve göçmen ve İslam karşıtlığıyla bilinen AfD ana muhalefet partisi konumunda. Partinin eyalet parlamentolarında da 16 milletvekili bulunuyor.

Çarşamba, Almanya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:35 
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