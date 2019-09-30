Son Dakika Haberleri: Almanya'da aşırı sağcı grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı
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Almanya'da aşırı sağcı grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı

18 dakika önce

Almanya’da şiddet kullanarak, siyasi ayaklanma çıkartmakla suçlanan aşırı sağcı “Revolution Chemnitz” grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı.

Almanya'da aşırı sağcı grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı, System.String[]

Almanya'da şiddet kullanarak, siyasi ayaklanma çıkartmakla suçlanan aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı.


Yaşları 21 ila 32 arasında değişen sanıklar, savcılık tarafından "aşırı sağ terör örgütü kurmakla" suçlanıyor.

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Dresden, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:16 
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