Almanya'da aşırı sağcı grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı
18 dakika önce
Almanya’da şiddet kullanarak, siyasi ayaklanma çıkartmakla suçlanan aşırı sağcı “Revolution Chemnitz” grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı.
Almanya'da şiddet kullanarak, siyasi ayaklanma çıkartmakla suçlanan aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" grubun 8 üyesinin yargılandığı dava Dresden kentinde başladı.
Yaşları 21 ila 32 arasında değişen sanıklar, savcılık tarafından "aşırı sağ terör örgütü kurmakla" suçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:16
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