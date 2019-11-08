Son Dakika Haberleri: Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika Güncel Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı

Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı

7 saat önce

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda (BfV) görevli bir istihbaratçının, aşırı sağcı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı, System.String[]

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda (BfV) görevli bir istihbaratçının, aşırı sağcı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Alman Süddeutsche Zeitung'un Kuzey Alman Radyo TV Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo TV kurumu (WDR) ile yürüttüğü araştırma sonucunda hazırlanan haberde, görevi "aşırı sağcıları takip etmek" olan istihbaratçının kendisinin de aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Haberde sekiz yıldır kurumda çalışan istihbaratçı hakkında mayıstan bu yana disiplin soruşturması yürütüldüğü ve bu kişinin Whatsapp grubunda aşırı sağcı ifadeler kullandığı, Adolf Hitler'in fotoğraflarını paylaştığının tespit edildiği kaydedildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang da gelişme hakkında Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimden bu yana benim bildiğim bu türdeki ilk vaka" ifadesini kullandı.

Almanya, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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