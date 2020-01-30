Almanya'da aşırı sağcı milletvekili Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika

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Almanya'da aşırı sağcı milletvekili Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı
6 saat önce
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:52 Kaynak: AA
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.
Federal Meclis (Bundestag) oturumunda, Frankfurt Savcılığının hazırladığı fezlekeyi görüşen milletvekilleri Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi.
Gauland'ın Potsdam'daki evinde arama yapıldığı ve bilgisayarlarına el konulabileceği bilgisi paylaşıldı.
Frankfurt Savcılığı, Gauland hakkında geçen yıl "vergi kaçırma" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.
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