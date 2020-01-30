Almanya'da aşırı sağcı milletvekili Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da aşırı sağcı milletvekili Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika

Almanya'da aşırı sağcı milletvekili Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı

6 saat önce

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

Almanya'da aşırı sağcı milletvekili Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı, System.String[]

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

Federal Meclis (Bundestag) oturumunda, Frankfurt Savcılığının hazırladığı fezlekeyi görüşen milletvekilleri Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi.

Gauland'ın Potsdam'daki evinde arama yapıldığı ve bilgisayarlarına el konulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Frankfurt Savcılığı, Gauland hakkında geçen yıl "vergi kaçırma" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Frankfurt, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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