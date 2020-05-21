Almanya'da aşırı sağcı partinin, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteri yasaklandı - Son Dakika

Almanya'da aşırı sağcı partinin, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteri yasaklandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteriye izin verilmedi.

Almanya'da aşırı sağcı partinin, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteri yasaklandı, System.String[]

Almanya'nın Stuttgart kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteriye izin verilmedi.


Stuttgart Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, AfD'nin 24 Mayıs pazar günü kent merkezindeki Schiller Meydanı'nda düzenleyeceği gösterinin yasaklandığı bildirildi.

Gösterinin yasaklanmasına sebep olarak Enfeksiyon Koruma Yasası ve Kovid-19 önlemlerine işaret edilen açıklamada, gösteri esnasında karşıt eylemlerin de yapılmasının beklendiği, olası provokasyon ve olayların çıkması durumunda gösterilere katılacaklar arasında gerekli sosyal mesafenin korunmasının garanti edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bu kararın gösteriyi düzenlemek isteyen AfD'nin Güneybatı Teşkilatına iletildiği aktarıldı.

Belediye kararına karşı dava açılacak

AfD'den yapılan açıklamada ise Stuttgart Belediyesinin bu kararının kabul edilmeyeceği ve karşı dava açılacağı belirtildi.

Gösteriye, AfD Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis Grubu Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in de katılması bekleniyordu.

Almanya'da federal hükümetin ve yerel yönetimlerin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları tedbirler, geçen haftalarda birçok kentte protesto edilmişti.


Polis, bu gösterilere Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle müdahale etmişti.

Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:27 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Almanya'da aşırı sağcı partinin, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteri yasaklandı - Son Dakika

Son Dakika

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Trump Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan Anlaşmadan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi         
23:52
Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme         
23:41
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı         
23:31
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti         
23:19
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu         
23:17
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir         
23:13
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı         
22:53
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu         
22:43
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak         
22:20
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme         
22:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı         
21:39
Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım         
21:38
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum         
21:29
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak         
21:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi         
21:10
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi         
21:08
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi         
20:25
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar         
19:43
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 00:13:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da aşırı sağcı partinin, Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteri yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]