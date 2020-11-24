Almanya'da aşırı sağcı şüphelisiyle polis ve itfaiyeye yönelik operasyon - Son Dakika

Almanya'da aşırı sağcı şüphelisiyle polis ve itfaiyeye yönelik operasyon

24.11.2020 18:45
Almanya'da aşırı sağcı şüphelisiyle polis ve itfaiyeye yönelik operasyon, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Mülheim ve Velbert şehirlerinde aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen 24 polisin konutunun bu sabah baskın düzenlenerek arandığı, bu çerçevede bazı delillere el konulduğu bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Mülheim ve Velbert şehirlerinde aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen 24 polisin konutunun bu sabah baskın düzenlenerek arandığı, bu çerçevede bazı delillere el konulduğu bildirildi.

KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şüpheli memurların konutlarının yanı sıra Essen polis merkezindeki odalarında da arama yapıldığını belirtti.

Reul, şüpheli polis memurlarının 2015 yılından beri whatsapp uygulamasındaki "Kunta Kinte" isimli sohbet grubundaki yazışmalarında aşırı sağcı yazılar, fotoğraf ve videolar bulunduğunu kaydederek, "Yazışmaların içinde yer alan yazı ve görseller son derece yabancı düşmanlığı, insanlık dışı, antisemitik, Hitler propagandası içeriyor." dedi.

Bakan Reul, söz konusu polislerden 10'unun görevden uzaklaştırıldığı, mesaj ve diğer deliller üzerindeki incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

KRV eyaletinde çalışan 191 polis hakkında aşırı sağcılık iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü de vurgulandı.

İtfaiye teşkilatında ırkçılık soruşturması

Öte yandan Bremen'de Cumhuriyet Savcılığının, Bremen itfaiye teşkilatı bünyesinde ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerden dolayı soruşturma başlattığı ve bu çerçevede bir konutta arama yaptığı kaydedildi.

Bir grup itfaiyecinin sohbet gruplarında ırkçı söylemlerde bulunup, ırkçı ve radikal görseller paylaştıkları belirtildi.

Söz konusu gruplarda Hitler dönemini öven ve ırkçı içerikli suç teşkil eden yazışma ve söylemlere rastlandığı ifade edildi.

Ren Vestfalya, Adolf Hitler, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da aşırı sağcı şüphelisiyle polis ve itfaiyeye yönelik operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi         
18:38
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var         
18:33
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak         
17:46
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı         
17:18
İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti         
15:50
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da aşırı sağcı şüphelisiyle polis ve itfaiyeye yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei