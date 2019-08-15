Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi
1 saat önce
Almanya'da hükümet, bir soru önergisine verdiği yanıtta 2019'un ilk yarısında aşırı sağcıların 8 bin 605 suç işlediğini açıkladı.
Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da aşırı sağcılar bir önceki yılın aynı dönemine oranla 900 suç daha fazla işledi.
Almanya
'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi. Berlin
hükümetinin bir soru önergisine verdiği yanıta göre bu ülkede aşırı sağcılar bir önceki yılın aynı dönemine oranla 900 suç daha fazla işledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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