Almanya'da aşırı sağcılar 8 ayda 12 bin 493 suç işledi

Almanya'da aşırı sağcıların, bu yılın ocak-ağustos döneminde 12 bin 493 suç işlediği bildirildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubunun soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığının verdiği cevapta, bu yılın ocak-ağustos döneminde aşırı sağcılar tarafından işlenen 12 bin 493 suçun kayda geçtiği belirtildi.

Bu suçların 542'sinin şiddet eylemi olduğuna işaret edilen cevapta, aşırı sağcıların saldırılarında 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Cevapta, polisin söz konusu dönemde 3 bin 686 aşırı sağcı hakkında soruşturma yürüttüğü ve 40 aşırı sağcıyı gözaltına aldığı belirtildi.

Bakanlık, bu sayıların kesin olmadığı ve kayıtlara sonra eklenecek suçlarla daha da artabileceğine işaret etti.