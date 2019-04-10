Son Dakika Haberleri: Almanya'da Aşırı Sağcıların Ev ve İş Yerlerinde Arama

Almanya'da Aşırı Sağcıların Ev ve İş Yerlerinde Arama

1 saat önce

Almanya'da suç örgütü kurdukları gerekçesiyle aşırı sağcılara yönelik 4 eyalette aramalar yapıldı.

Almanya'da Aşırı Sağcıların Ev ve İş Yerlerinde Arama, System.String[]
Almanya'da suç örgütü kurdukları gerekçesiyle aşırı sağcılara yönelik 4 eyalette aramalar yapıldı.

Brandenburg polisinden yapılan açıklamada, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde suç örgütü kurdukları belirtilen aşırı sağcılara yönelik 30'dan fazla ev ve iş yerinin arandığı belirtildi.


Aramaların ağırlık noktasının Brandenburg eyaleti, özellikle de Cottbus kenti olduğu aktarılan açıklamada, yarın konuya ilişkin basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Cottbus Belediye Sözcüsü Jan Glossmann, aşırı sağcılarla ve bunların yapılanmalarıyla sorun yaşadıklarını dile getirerek, yapılan aramaların sonucunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatına göre, Cottbus ve çevresinde yaklaşık 400 kişi aşırı sağcı olma potansiyeli taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: AA
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