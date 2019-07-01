Son Dakika Haberleri: Almanya'da askeri helikopter düştü
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Almanya'da askeri helikopter düştü

2 saat önce

Almanya'da bir askeri helikopter düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da askeri helikopter düştü, System.String[]
Almanya'da bir askeri helikopter düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Nisersachsen Eyaleti'nin güneyinde meydana gelen kazada Alman ordusuna ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yapılan açıklamaya göre olayda en az bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterin hangi sebeple düştüğü ve helikopterde kaç kişinin olduğu konusunda henüz detaylı bir bilgi yok.

Bir hafta önce yine Almanya'nın kuzey bölgesinde Alman ordusuna ait Eurofighter tipi iki savaş uçağı havada çarpışmış, olayda bir pilot hayatını kaybetmişti. - BERLİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
Almanya, 3. Sayfa
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