Almanya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu - Son Dakika

Almanya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

15.03.2021 20:17
Almanya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu, System.String[]

Almanya, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıyı kullanan hastalarda "kan pıhtılaşması" görülmesi üzerine aşının kullanımını tedbir amaçlı askıya aldı.

Almanya, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıyı kullanan hastalarda "kan pıhtılaşması" görülmesi üzerine aşının kullanımını tedbir amaçlı askıya aldı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yetişkinlerde ciddi kan pıhtılaşmasına neden olduğu raporlarının duyurulmasının ardından aşının kullanımını askıya alan ülke sayısı 16'ya yükseldi. Almanya da AstraZeneca aşısını kullanan hastalarda "kan pıhtılaşması" görülmesi üzerine aşının kullanımını tedbir amaçlı askıya aldığını duyurdu. Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AstraZenaca aşısının kullanımının durdurulması kararının Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) tavsiyesi üzerine önlem maksatlı alındığı belirtildi.

Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından yapılan açıklamada ise, Astrazeneca aşısının Almanya ve Avrupa'da uygulanan bazı hastalarda "kan pıhtılaşmasına" neden olduğuna ilişin raporların ardından aşının daha fazla araştırılması gerektiği ve aşının kullanımının durdurulması gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, aşının uygulandığı toplam 7 kişide kan pıhtılaşması görüldüğünü ve aşının askıya alınması gerektiğini aktardı. Bakan Spahn, aşı olan ve aşılamadan sonra 4 güne kadar artan baş ağrısı çeken veya noktasal cilt kanaması olan kişilerin hemen doktora başvurmasını istedi.

NORVEÇ'TE 1 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Norveç'te AstraZeneca aşısı aldıktan sonra olağandışı semptomlarla hastaneye kaldırılan 3 sağlık çalışanından 1'i hayatını kaybetti. Sağlık çalışanlarının 50 yaşın altında olduğu ve geçtiğimiz cumartesi günü kan pıhtılaşması, kanama ve düşük trombosit sayısı nedeniyle Oslo Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Danimarka'da da benzer semptomlar bildirildiği ifade edildi.

ASTRAZENECA 16 ÜLKEDE ASKIYA ALINDI, BİRLEŞİK KRALLIK'TA AŞININ KULLANIMI DEVAM EDİYOR

Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg'un bulunduğu 16 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya aldı. İngiltere ise AstraZeneca aşısını kullanmaya devam ediyor.

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi'nden (MHRA) Phil Bryan yaptığı açıklamada, "Raporları inceliyoruz, ancak veriler çok sayıda doz ve kan pıhtılarının doğal olarak oluşma sıklığı göz önüne alındığında mevcut kanıtlar aşının neden olduğunu göstermiyor" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Almanya, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya da AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu - Son Dakika


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