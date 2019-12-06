Son Dakika Haberleri: Almanya'da Atatürk'e yönelik çirkin yayın protesto edildi
Son Dakika Güncel Almanya'da Atatürk'e yönelik çirkin yayın protesto edildi - Son Dakika

Almanya'da Atatürk'e yönelik çirkin yayın protesto edildi

6 saat önce

Almanya'da ARD televizyonunun Atatürk'e dönük çirkin yayını Almanya'daki Türkler tarafından protesto edildi.

Almanya'da ARD televizyonunun Atatürk'e dönük çirkin yayını Almanya'daki Türkler tarafından protesto edildi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayınlanan "Unutulan Katliam- Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü" adlı haber programında Atatürk'ün Hitler'e benzetilmesine ülkede yaşayan Türkler tepki gösterdi.

"İyi Toplum Gönüllüleri Berlin Brandenburg" adlı inisiyatifin çağrısıyla yapılan protesto eylemine kentteki çeşitli sivil toplum örgüt temsilcisi yaklaşık 50 kişi katıldı.

Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan protesto eyleminde İstiklal Marşı da okundu.

İyi Toplum Gönüllüleri temsilcisi Metin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, ARD televizyonu ve yetkililerini kınadı.

Yılmaz, konuşmasında, "ARD'nin Mustafa Kemal Atatürk'e bulaştırmaya çalıştığı bu iftirayı protesto etmek için burada bulunuyoruz. ARD'nin tüm iddialarını reddediyor ve kendilerine iade ediyoruz." diye konuştu.

Protestoya katılan vatandaşlardan Demet Kılıç da ARD'nin yaptığı haber ile Atatürk'e iftira attığını belirterek, "Atatürk'ün iddia edildiği gibi böyle bir isteği olsaydı onda diğer illerde yaşayan diğer Alevileri de öldürme gücü yok muydu? Neden her iki Alevi'den birinin evinde Atatürk posteri var? Neden her cemevinde Atatürk'ün posteri var." diyerek tepki gösterdi.

Münih Türk Dernekler Birliği de ARD'nin Münih bürosu önünde gerçekleştirdiği protestoyla ARD'yi kınadı.

Okunan basın bildirisinde, basın özgürlüğü adı altında yanlı yayınlar yapıldığı belirtilerek, "Titel thesen temperamente adlı programın gerçeklikle bir alakası yoktur. Almanya'da, basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu bilinmektedir. Ancak bu hak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kurucusuna iftira atma, tarihi bilgi ve belgeye dayanmayan yalan ve yanlış haber yapma yetkisi vermemektedir. Program editörlerini, basın ilkelerini hatırlamaya ve Alman medyasını basın ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da Atatürk'e yönelik çirkin yayın protesto edildi

Mustafa Kemal Atatürk, Almanya, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef'te aralarından su sızmayan iki isim aynı eve taşındı
Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş Çukur'un yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Koçovalılar vuruluyor Star TV'nin iddialı dizisi Sevgili Geçmiş final kararı aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 04:34:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Atatürk'e yönelik çirkin yayın protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]