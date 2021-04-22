Almanya'da Avrupa Süper Ligi'ne Alman kulüplerinin katılmaması olumlu karşılandı.

Almanya'da 4. Lig'de mücadele eden Berliner Athletik Kulübünün (BAK 07) altyapı sorumlusu Burak Işıkdağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin ayrımcı bir yaklaşımla kurulduğunu belirterek, "Bu oluşumu 'Zenginler Ligi' olarak tanımlıyoruz. Ayrımcı bir yaklaşım. Tamamıyla futbol kültüründen uzak. İyi ki Alman kulüpleri tepkilerini dile getirdiler. Biz bundan son derece mutluyuz." dedi.

Işıkdağlıoğlu, Alman kulüplerinin bu lige katılmamalarını olumlu bulduğunu aktararak, "Tepkilerin bu kadar güçlü olacağını bekliyorlardı. Alman kulüpleri hiçbir şekilde bu tür oluşumlara katılmazlar. Onlar sistemin içinde yer alırlar. Bu yüzden de tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BAK 07'nın altyapısındaki futbolcuların da Avrupa Süper Ligi'ne sosyal medyadan tepki gösterdiği bilgisini paylaşan Işıkdağlıoğlu, "Bu konu gençleri de ilgilendiriyor. Herkesin hayalleri vardır. Ama 'Zenginler Ligi' dediğimiz şeye kimse destek veremez. Biz de buna sosyal medyadan tepki verdik. Futbol zenginler veya fakirlerin sporu değildir. Herkes burada mücadele edebilir, sporunu yapabilir." şeklinde konuştu.

BAK 07 İdari Menajeri Borth: "Her şey ticari oldu"

Kulübün İdari Menajeri Benjamin Borth da bu yeni oluşumun değerlendirmenin zor olduğunu, İngiltere'de buna karşı oluşan tepkilerden görülebildiğini belirterek, "Futbol biraz temelini kaybediyor. Futbolun sadece para kazanmayla ilgili olduğu yöne gidiyoruz. Her şey ticari oldu. Gelenek kayboluyor. Futbolun taraftarlarla yaşadığı söyleniyor. Bu kayboluyor." yorumunda bulundu.

Almanya'da kulüplerin taraftar kültürüne ve altyapıya önem verdiğini aktaran Borth, "Almanya'da kulüpler 'biz buna dahil olmayız. Bizim taraftarlarımız var' dedi. Koronavirüsten sonra statların dolmasını ve coşkulu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berlin'de yaşayan futbolseverlerden Faris Abu Hejab Fatih de İngiltere'deki kulüplerin Avrupa Süper Ligi oluşumundan çekilmelerini doğru bulduğunu vurgulayarak, "Bu küçük kulüplerin hayatta kalması meselesidir. Altyapıya da ihtiyacımız var. Süper Lig olursa altyapı olmaz. Küçük kulüpler hayatta kalamaz ve bu futbolun ölümü demek olur." şeklinde konuştu.

Mehmet Matur: "Kesinlikle böyle bir atılıma Almanya'da karşıyız"

Berlin Futbol Federasyonunun yönetiminde uyum sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Matur ise Avrupa Süper Ligi'ndeki amacın futbol üzerinden kendilerini ve kulüplerini öne çıkarak para kazanmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"3 milyar avro gibi rakamlar dönüyor. Bunlar müthiş paralar. Aslında bu şunu gösteriyor. Buradaki kulüp başbakanlarının gözü paradan başka bir şey görmüyor. Bu kulüpler o kadar taraflarını ve seyircilerini düşünüyorlarsa önce kendi kulüplerinin borç batağından kurtulsunlar. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Kesinlikle böyle bir atılıma Almanya'da karşıyız."

Bayern Münih veya Borussia Dortmund gibi Alman kulüplerinin buraya katılmamasını olumlu karşıladığını ifade eden Matur, "Bu da şunu gösteriyor: Bu kulüplerin kendi taraflarını ve aslında futbolu düşündüğü. Futbol, 22 kişinin futbol oynaması, taraftar ve seyirci olmazsa hiçbir şeydir. O seyirci ve taraftar aslında futbolu ön plana çıkartıyor ve sponsorlar için değerli kılıyor, televizyonlarda naklen yayınlanıyor. Onlar olmadığında futbolun bir anlamı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.