Son Dakika Haberleri: Almanya'da Aynı Sürücü, 2 Şehirde Aracını İnsanların Üzerine Sürdü: 4 Ağır Yaralı

Almanya'da Aynı Sürücü, 2 Şehirde Aracını İnsanların Üzerine Sürdü: 4 Ağır Yaralı

1 saat önce

Almanya'nın Bottrop şehrinde 50 yaşında bir Alman sürücü aracını sığınmacıların üzerine sürdü, 4 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Almanya'da Aynı Sürücü, 2 Şehirde Aracını İnsanların Üzerine Sürdü: 4 Ağır Yaralı, System.String[]
Almanya'nın Bottrop şehrinde 50 yaşında bir Alman sürücü aracını sığınmacıların üzerine sürdü, 4 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Saldırgan 2 farklı noktada daha benzeri saldırı yaptı; ancak insanlar kaçarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki saldırgan, yılbaşına saatler kala, önce Bottrop şehrinde kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine aracını sürdü ancak adam kaçınca bu aynı bölgede daha kalabalık bir caddeye girdi ve kaldırımdaki sığınmacıları hedef alarak aralarına daldı. Saldırıda Afgan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen, 4 kişi ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ESSEN'DE DE ARACINI İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Komşu şehir olan Essen'e kaçan sürücü, burada da otobüs durağında bekleyenlerin üzerine aracını sürdü. İnsanlar kaçınca, sürücü de uzaklaştı ancak polis, saldırganı yakaladı.

Alman polisi, "Soruşturma makamları, sürücünün 'yabancı düşmanlığı' tutumundan kaynaklanabilecek bir saldırıda bulunduğunu düşünüyorlar" diye açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:24 Kaynak: DHA

Almanya, Dünya
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