Son Dakika Haberleri: Almanya'da Ayrımcılık Yüzde 70 Arttı

Almanya'da Ayrımcılık Yüzde 70 Arttı

38 dakika önce

AYRIMCILIKLA Mücadele Dairesi Başkanlığına vekalet eden Bernhard Franke, Berlin'deki Federal Basın Merkezinde yaptığı basın toplantısında, 2018'de köken, cinsiyet, din, yaş gibi çeşitli konularda ayrımcılığa uğradıklarını bildiren 3 bin 455 başvuru aldıklarını belirtti.

Almanya'da Ayrımcılık Yüzde 70 Arttı, System.String[]
AYRIMCILIKLA Mücadele Dairesi Başkanlığına vekalet eden Bernhard Franke, Berlin'deki Federal Basın Merkezinde yaptığı basın toplantısında, 2018'de köken, cinsiyet, din, yaş gibi çeşitli konularda ayrımcılığa uğradıklarını bildiren 3 bin 455 başvuru aldıklarını belirtti. Franke, 2006'da çıkan Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) çerçevesinde görev yaptıklarını hatırlatarak, kendilerine başvuruların ayrımcılığa uğrayan ya da uğradığını hisseden kişiler tarafından yapıldığını, ayrımcılığa uğradığı halde bildirimde bulunmayanlar nedeniyle bu konuda kesin rakam vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Franke, Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine 2015'te 2 bin 35, 2016'da 2 bin 625, 2017'de 2 bin 995 ve 2018'de ise 3 bin 455 müracaat yapıldığını ve geçen yılın rakamının 2015 yılına göre yüzde 70 artış anlamına geldiğini belirtti.

Franke, müracaatların yüzde 31'inin etnik köken ve ırkçılık, yüzde 29'unun cinsiyet, yüzde 14'ünün yaş ve yüzde 7'sinin dini inanç nedeniyle ayrımcılık başvurusunu içerdiğini aktardı.

79 OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Alışveriş yapmak için kozmetik mağazasına giren siyahi bir müşterinin, güvenlik görevlisince sebepsiz yere kimlik kontrolüne tabi tutulduğunu anlatan Franke, söz konusu kişinin açtığı davada bin Euro tazminat kazandığını ifade etti. Franke, ayrıca geçen yıl ayrımcılıkla ilgili 79 olayın mahkemeye taşındığı bilgisini paylaştı.

Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in 'ırkçılık ve saygısızlıkla' karşılaştığını belirten Franke, Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından ülkedeki göçmenlerin, sosyal medyada "#MeToo" etiketiyle paylaşımlarda bulunduğunu anımsattı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:49 

Berlin, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Ayrımcılık Yüzde 70 Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]