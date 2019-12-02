Son Dakika Haberleri: Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı
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Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı

6 saat önce

70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.

Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı, System.String[]

70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.


Geçen sene olduğu gibi bu sene de Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen katılımcılar diğer yandan da Hristiyanlar için dini bir gelenek olan bu bayramın ticarileşmesine karşı çıkmayı hedefliyor.

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Almanya, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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