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Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı
6 saat önce
70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.
70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.
Geçen sene olduğu gibi bu sene de Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek isteyen katılımcılar diğer yandan da Hristiyanlar için dini bir gelenek olan bu bayramın ticarileşmesine karşı çıkmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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