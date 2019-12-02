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Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı

6 saat önce

70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.

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70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.View on euronews

Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı

Almanya, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57 
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