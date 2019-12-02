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Almanya'da Aziz Klauslar Noel Baba'ya karşı
6 saat önce
70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.
70 civarında Aziz Klaus, yardımcıları Krampus, Perchten ve melekler Almanya'nın güneyindeki Murnau kasabasında Noel sezonu öncesi bir araya geldi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57
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