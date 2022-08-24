Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin sertleştirilmesini onayladı - Son Dakika
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Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin sertleştirilmesini onayladı

24.08.2022 15:33
Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19'la mücadele tedbirlerinin sertleştirilmesini onayladı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin 1 Ekim'den itibaren sertleştirmesine ilişkin Enfeksiyon Koruma Yasası'nda düzenlemeye gidilmesine onay verdi.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin 1 Ekim'den itibaren sertleştirmesine ilişkin Enfeksiyon Koruma Yasası'nda düzenlemeye gidilmesine onay verdi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ve Adalet Bakanı Marco Buschmann, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, 1 Ekim 2022'den 7 Nisan 2023'e kadar geçerli olacak yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Lauterbach, Kovid-19 salgınına sonbaharda daha iyi hazırlık yapmak için bu düzenlemenin yapıldığını belirterek, "Sonbaharda belirgin bir Kovid-19 dalgası bekliyorum. Böyle bir dalga geldiğinde hazırlıklı olmamız lazım. Bunun içinde federal düzeyde hazırlık yaptık ve eyaletlere de önlem almak için yetki verdik." dedi.

Bu düzenlemeyle amacın ölümleri, hastalığın ağır geçmesini ve hastanelerin kapasitesini aşmayı önlemek olduğunu aktaran Lauterbach, Kovid-19'un BA.5 varyantının geçen yıllardaki varyantlarından daha hızlı yayıldığını kaydetti.

Lauterbach, salgında mücadele konusunda alınacak önlemlerde geniş imkanlar sunulduğuna dikkati çekerek, "Bunların hepsinin kullanılmamasını umut etmiyorum ancak bunlar gerektiğinde kullanabilir olmalı. Bu konuda hemfikir kaldık. Tümden kapanma olmaması ve okulların kapatılmaması konusunda da mutabık kalındı." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Buschmann da salgınla mücadeledeki önlemlerde iyi ve ölçülü bir düzenleme getirdiklerini belirterek, uzmanların salgında zor durumla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunduklarını, bunun için sonbahar ve kış dönemi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Buschmann, bu düzenlemelerle özellikle riskli grupların korunmasının öngörüldüğüne işaret ederek, "Düzenlemeyle tedbirler konusunda uygulanabilecek maksimum bir çerçeve veriliyor. Eyaletler daha azını uygulayabilir. Bunları kullanmak zorunda değiller. İstisnalar da getirebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen düzenlemeye göre, Almanya genelinde hava trafiğinde ve toplu taşıma araçlarında FFP2-maske takma zorunluluğu 1 Ekim'den sonra da devam edecek. Yaşları 6 ila 14 olan yolcular, toplu taşımada ve uçaklarda çalışan personel tıbbi maske kullanabilecek.

Hastane ve bakım kurumları ile benzeri işletmelere girişlerde maske takma ve test zorunluğu getirilecek, buralarda çalışanlar için test zorunluluğu bulunmayacak.

Eyaletlere de sağlık sisteminin işlevini yerine getirmesi ve kritik altyapının korunması için 1 Ekim'den itibaren 2 aşamalı önlemler alma imkanı verilecek.

Birinci aşamada eyalet yönetimleri halka açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirebilecek. Kültür ve spor etkinlikleri ile restoranlarda, iyileşmiş, Kovid-19 testi negatif olanlar veya aşıları tam olup da son aşısı 3 aydan eski olmayanlar, bu zorunluluğun dışında tutulabilecek.

Cezaevleri, mülteci yurtları, kreş ve okullar gibi insanların toplu halde bulunduğu belirli yerlerde test zorunluluğu da getirilebilecek.

Ayrıca okullarda, yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için gerekli görülüyorsa 5. sınıftan itibaren maske zorunluluğu uygulanabilecek.

İkinci aşamada eyalet meclisleri, sağlık sisteminin veya diğer kritik altyapının çökme tehlikesine karşı, açık havada yapılan etkinliklerde herkese maske zorunluluğu getirme, hijyen konseptleri geliştirme, halka açık iç mekanlarda yapılan etkinliklere katılacakların sayısını sınırlama ve sosyal mesafeye uyma gibi önlemler alabilecek.

Bakanlar Kurulunun kabul ettiği düzenlemenin, Federal Meclis (Bundestag) ve Federal Eyaletler Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Kabine, Güncel, Son Dakika

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