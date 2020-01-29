Almanya'da bal mumu müzesine yeni sakin: Greta Thunberg

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir müzede sergilenen bal mumu heykellere yeni bir isim daha eklendi: İklim aktivisti Greta Thunberg. Eser, heykeltraş Gottfried Kruger imzalı.



ABD'nin ünlü The Times dergisinin 2019'da yılın kişisi seçtiği Greta henüz 3 hafta önce 17 yaşını doldurdu. Genç aktivist Uluslararası Af Örgütü tarafından da Vicdan Elçisi Ödülü'ne layık görülmüştü.