Almanya'da banka ATM'leri havaya uçuruldu - Son Dakika

Almanya'da dört şehirde banka ATM'leri havaya uçurularak soyuldu. Havaya uçurulan banka binalarında ağır hasar meydana geldi.

Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bonn, Mönchengladbach, Bochum ve Meerbusch şehirlerinde bankaların ATM'leri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya uçurularak soyuldu. Bonn şehrindeki banka ATM'si patlamasında bir kişi ağır yaralanırken, hastanede tedavi altına alındı. Patlama sonrası, banka binasında ağır hasar meydana geldiği ve binada yaşayanların tahliye edildiği ifade edildi. Bochum'daki soygunda da aynı şekilde ATM havaya uçuruldu.

Polis yetkilileri, son yıllarda eyalet genelinde banka ATM'lerine yönelik saldırılarda artış olduğunu belirterek önlemlerin arttırılması istendi.

(İHA)