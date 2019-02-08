Son Dakika Haberleri: Almanya'da Banka Birleşmesi Kararı Seçimlerden Önce Alınacak

Almanya'da Banka Birleşmesi Kararı Seçimlerden Önce Alınacak

1 saat önce

– Almanya'da Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşmelerine izin verilip verilmeyeceği konusundaki ön kararın Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde belirleneceği duyuruldu.

Almanya'da Banka Birleşmesi Kararı Seçimlerden Önce Alınacak, System.String[]
Almanya'da Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşmelerine izin verilip verilmeyeceği konusundaki ön kararın Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde belirleneceği duyuruldu.

Alman WirtschaftsWoche gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Almanya hükümeti söz konusu birleşme hakkında bir anlaşma yapmak için tarafları zorlarken, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ve danışmanları birleşmeyi destekliyor.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kabinesinin kendilerini Commerzbank ile birleşme konusunda sıkıştırmadığını belirtmiş ve bir hükümet baskısı hissetmediğini söylemişti - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Commerzbank, Deutsche Bank, Almanya, Ekonomi
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