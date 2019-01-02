Almanya'da Bankamatiklere Gidenlere Şok: Para Yok!

ALMANYA'nın en büyük hizmet sendikası Verdi, ülke genelinde para nakil transferi yapan şirketlerde çalışan 12 bin üyesine iş bırakma çağrısı yaptı.

ALMANYA'nın en büyük hizmet sendikası Verdi, ülke genelinde para nakil transferi yapan şirketlerde çalışan 12 bin üyesine iş bırakma çağrısı yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada grev nedeniyle Almanya'da birçok bankamatikte nakit sıkıntısının yaşanacağı, para transferi yapılmayacağı için bankamatiklerin boş kalacağı belirtildi.



Yetkililer tatil sonrasında bankaların yanı sıra perakende sektöründeki dükkanlara da para transferi yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca birçok mobilya mağazası, büyük market zinciri ya da işletmeden akşam saatlerinde para teslim alınmayacak.



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Verdi Sendikası ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ilk beş turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Verdi görüşmelerin 3 ve 4 Ocak'ta devam edeceğini açıkladı. Verdi adına müzakerelere katılan sendika temsilcisi Arno Peukes, "İşverene mesajımız açık: Bize üzerinde müzakere edebileceğimiz bir teklif sunmazlarsa, iş bırakma eylemi daha da genişletilecek" dedi.



Sendika para nakil şirketlerinde çalışanların saat ücretine 1,5 euro artış istiyor. Bunun yanı sıra doğu ve batı eyaletlerinde çalışanların maaşlarının eşitlenmesi talep ediliyor. Almanya'nın doğu eyaletlerinde güvenlik görevlileri 1800-2400 euro arasında brüt maaş alırken, batı eyaletlerinde yaşayanlar 2200-2900 euro maaş alıyor.

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