Almanya'da, Scholz'un Kanada'ya gittiği uçakta kimsenin maske takmaması tartışılıyor

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un, Ekonomi ve Enerji Bakanı Robert Habeck ile resmi ziyaret için Kanada'ya gittiği uçakta kimsenin maske takmaması. tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada, Scholz ile Kanada'ya giden ve Alman heyetinde bulunan Habeck'in yanı sıra uçaktaki gazetecilerin de maske takmadığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bunun üzerine birçok kişi, Kovid-19 salgınındaki kurallardan ötürü Almanya'ya iniş yapan veya ülkeden kalkan uçaklarda maske zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekerek hükümet üyelerinin ve gazetecilerin uçakta maske takmamasını eleştirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili Armin Laschet, Enfeksiyon Korumu Yasası'nın hükümete ait uçak için maske zorunluğu konusunda bir istisna getirilmediğini belirtti.

Laschet, uçaklardaki maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Olaf in der Beek de hükümetin uçağındaki bu görüntülerden sonra insanlara maske zorunluluğunu anlatmanın gerçekten zor olacağını belirterek "İki sınıflı bir toplum olamaz ve olmaması lazım. En iyi çözüm, maske zorunluluğunu kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Lufthansa şirketince Twitter'dan yapılan paylaşımda da PCR testinin yolcuları maske takmaktan muaf tutmadığı kaydedildi.

Alman basınında ve sosyal medyada, hükümet üyelerine PCR testi yaptırdıktan sonra uçakta maske takmamalarına izin verildiği ancak bu hakkın vatandaşlara verilmediği eleştirilerinde bulunuldu.

Alman hükümetinden, Alman Haber Ajansı DPA'ya yapılan açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerine ait uçaklarda maske takma zorunluluğu bulunmadığı aktarılarak tüm yolcuların uçak kalkmadan önce güncel negatif PCR testi ibraz etmesi gerektiği ve böylelikle yüksek koruma seviyesinin sağlandığı kaydedildi.