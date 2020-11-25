Almanya'da başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi - Son Dakika

Başbakanlık kapısına çarpan araçtan detaylar
Aracın alandan ayrılması
Aracın üzerindeki yazılardan detaylar
BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de bir saldırgan, başbakanlık binasına saldırı girişimde bulundu.
Bir araç bu sabah başbakanlık binasının ana kapsının demir barikatlarına çarptı. Saldırgana polis müdahale etti.
Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında bakanlar kurulu toplantısı yapılıyordu.
- Kaynak: AA
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