Almanya'da başbakanlık binasına araçlı saldırı girişimi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu. Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu. Sürücüye polis tarafından müdahale edildi. Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.