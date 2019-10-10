Almanya'da Başkonsoloslara Manisa üzümü

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı'na katılan Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Köln, Düsseldorf, Essen ve Münster Başkonsoloslarına bölgenin en önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm hediye etti.



Köln'de düzenlenen fuara katılan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes tarafından konsolosluğa davet edildi. Konsoloslukta Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz ile bir araya gelen Aksoy, Manisa'da üretim yapacak olan Volkswagen için 'tedarikçi köprüsü' kurulmasının temelini attı. Otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da yatırım yapması konusunda emeği geçenlere teşekkür eden Aksoy, Köln Başkonsolusuna Salihli hakkında bilgiler verdi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında da bilgiler aktaran Aksoy, OSB'nin alt yapısının son derece güçlü olduğuna dikkat çekti. Köln Başkonsolosuna Salihli'nin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümü hediye eden Başkan Aksoy, Köln Başkonsolusunu Salihli'ye davet etti. Başkonsolos Erciyes ise hediye için Aksoy'a teşekkür edip, en kısa zamanda Salihli'ye ziyaret etmek istediğini belirtti.



Fuara ev sahipliği yapan Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'i makamında ziyaret eden Aksoy, Başkan Reker'i çekirdeksiz kuru üzüm hediye etti. Ziyarette Salihli'de ilk altın paranın basıldığı Lidya Devleti'nin başkenti olan Sardes Antik Kenti ve doğal şifa kaynağı olan kurşunlu kaplıcalarından bahseden Aksoy, Başkan Reker'i Salihlide ağırlamaktan onur duyacaklarını ifade etti. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin Volkswagen ile birlikte birçok yerli ve yabancı tedarikçiye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Aksoy, yatırımcıları Salihliye yatırım yapmaya davet etti. - MANİSA