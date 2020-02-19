Almanya'da başörtülü Müslüman öğrenci hastanede staja kabul edilmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da başörtülü Müslüman öğrenci hastanede staja kabul edilmedi - Son Dakika

Almanya'da başörtülü Müslüman öğrenci hastanede staja kabul edilmedi

30 dakika önce

Almanya'nın Herne kentindeki bir hastaneye staj başvurusunda bulunan 20 yaşındaki Müslüman öğrenci, başörtülü olduğu gerekçesiyle staja kabul edilmedi.

Almanya'da başörtülü Müslüman öğrenci hastanede staja kabul edilmedi, System.String[]

Almanya'nın Herne kentindeki bir hastaneye staj başvurusunda bulunan 20 yaşındaki Müslüman öğrenci, başörtülü olduğu gerekçesiyle staja kabul edilmedi.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung'un (WAZ) haberine göre, Marien Hastanesine 5 günlük staj için başvuran Bochum Sağlık Üniversitesi öğrencisi, başörtüsünü çıkarmaması durumunda staja kabul edilmeyeceği yanıtını aldı.

Olayın ardından gazeteye açıklamada bulunan hastanenin bağlı bulunduğu St. Elisabeth Grubu Genel Müdürü Theo Freitag, gruplarına bağlı hastanelerde çalışanların başörtüsü takmasına izin verilmediğini söyledi.

Freitag, hastalarla temas halinde bulunan çalışanların herkese eşit ve tarafsız görünmelerini istedikleri için başörtüsü ya da inanç sembolleri takmalarına izin vermediklerini kaydetti.

Almanya'daki başörtüsü tartışmaları

Federal İş Mahkemesi 2014'te Bochum'da yaşayan Türk kökenli bir hemşirenin kiliseye bağlı hastanede başörtüsü takmasının yasaklanabileceğine hükmetmişti.

Nürnberg'de eczanede çalışan Müslüman kadının ise izin sonrası başörtüsüyle iş yerine gelmesi davalık olmuş, Federal İş Mahkemesi hüküm vermeden davayı Avrupa Adalet Divanına devretmişti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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